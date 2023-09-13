لم نمنعها من ورثها.. الأخ يرد على ادعاءات شقيقته

أكد ياسر محمد شقيق ميرفت، السيدة التى أكدت ان اشقائها حرموها من ميراث والدها، أن “كل كلمة قالتها شقيقتي كذب وحكم المحكمة اللي قالت عليه انه خدت ورثها ده دليل ادانة لانها رفعت القضية بعد وفاة والدها بـ 4 ايام فقط”.

وقال ياسر محمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه لم نمنع شقيقتي من الحصول على ميراثها من والدها، مؤكدا أن شقيقتي أدعت أنه قمت بعمل شقتين مصنع، وهو لا أساس له من الصحة.

مبلغ مالي

وتابع شقيق ميرفت، السيدة التى أكدت ان اشقائها حرموها من ميراث والدها، أن اختي جت اتهجمت علينا، رغم أنه عرضنا أنا وأشقائي عليها الحصول على ورثها مبلغ مالي.

