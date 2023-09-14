كيف تحمي نفسك من الكيانات الوهمية المروجة لفرص عمل بالخارج؟

أكد حمدي إمام رئيس جمعية رجال الأعمال أصحاب ومديري شركات التوظيف المصرية ، أن شركات التوظيف تخضع لرقابة وإشراف من وزارة العمل المصرية.

وقال حمدي إمام في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" من يرغب في السفر للعمل بالخارج يجب أن يتأكد من تواجد ترخيص لشركات إلحاق العمالة من وزارة العمل".

وأضاف حمدي إمام:" وزارة العمل لديها موقع إلكتروني ويستطيع الفرد أن يبحث عن ترخيص الشركة إذا كان حقيقيا أم لا من خلال موقع الوزارة ".

وتاب حمدي إمام:" لابد أن يتأكد من يرغب في السفر للعمل بالخارج بأن عقد العمل المقدم له معتمد من وزارة العمل".

واكمل حمدي إمام :" وزارة العمل تراقب شركات التوظيف"، مضيفا:" هناك انتشار للشركات والكيانات الوهمية التي تروج لفرص عمل بالخارج ليست حقيقية ".