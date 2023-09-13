شعبة الأدوات المكتبية: تخفيضات 15% على أسعار الكتب الخارجية بأهلا مدارس

كشف محمد الصفتي وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية واحد المشاركين في معارض أهلا مدارس، تفاصيل ومعلومات عن معارض أهلا مدارس.

وقال محمد الصفتي في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" عرضنا على بعض دور النشر المنتجة للكتب الخارجية للقيام بعرض الكتب بخصومات في معارض اهلا مدارس".

وأضاف محمد الصفتي:" هناك خصومات تصل لـ 15 % على أسعار الكتب الخارجية في معارض اهلا مدارس ".

وتابع محمد الصفتي:" خصومات على الآلات الحاسبة تصل لـ 10 % في معارض اهلا مدارس".

وتشارك 11 شركة تابعة للقابضة للصناعات الغذائية بمعارض "اهلا مدارس"، في 42 معرض فرعي بالمحافظات ومنها 7 شركات بالمعرض الرئيسي بحسب تقرير الشركة لوزير التموين.