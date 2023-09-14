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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة التنمية تستهدف 7% من الاستثمارات في قطاع التنمية الزراعية

مجلس النواب
مجلس النواب

تستهدفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 23/24، التيوافق عليها مجلس النواب، في مجال التنمية الزراعية تخصيص استثمارات بنحو 116.6 مليار جنيه، بما يعادل 7% من جملة الاستثمارات لعام الخطة، وتقدر إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11.3%.

ومن المستهدف في إطار التنمية الزراعية التوسع في مساحات الأراضي المستصلحة بإضافة نحو 810 ألف فدان في إطار مشروعات التوسّع الأفقي.

وفي هذا السياق، فإن خطة عام 23/2024 تستهدف الوصول بإجمالي المساحة المحصولية إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصولية في حدود 1.8 للفدان.

وتستهدف الخطة التوسع في المساحات المخصصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان ولزراعات الذرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 200 ألف فدان.

كما تستهدف خطة التنمية زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30% ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخضر والفاكهة.

خطة التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية الزراعية الاستثمارات القمح

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