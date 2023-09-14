لا تتناسب مع رجولته.. تعليق مذيعات الستات ميعرفوش يكدبوا على إحدى المشكلات

قصت مذيعات الستات مايعرفوش يكدبوا، إحدى مشكلات السيدات التي تم إرسالها إلى البرنامج، و هي مشكلة سيدة طلب منها زوجها أن تعود إلى عملها بعد زواجهم بأسبوع.

وأضافت "الأباصيري"، خلال تقديمها برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة سي بي سي، أن الزوجة تركت عملها بناءاً على طلب الزوج و استقرار حالته المادية، و عندما لم تقدر على الرجوع قال لها "اتصرفي".

وأكملت، أن الزوج سقط من نظر زوجته بشكل كبير بعد هذا الموقف و تركت له المنزل و لم تقدر على تخطي هذا الأمر.

طمعان في مرتبك

ومن جانبها علقت إيمان عز الدين، " انتي ليه مدرستيهوش كويس وقت الخطوبة؟ رؤيتك كانت فين ده كده محتاج و طمعان في مرتبك، شوفيله حد كبير يقف له و يفهم ايه اللي جواه من تصرفات عجيبة لا تتناسب مع رجولته".

