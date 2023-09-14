اعرف أسعار السكر والأرز والدواجن بمعارض أهلا مدارس.. تفاصيل

شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال 11 شركة تابعة لها بمعارض "أهلا مدارس"، حيث تتواجد في 42 معرض فرعي بالمحافظات ومنها 7 شركات بالمعرض الرئيسي ،

وبحسب تقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي والتجارة الداخلية من اللواء احمد حسنين – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية حول مشاركة في المعرض ،تشارك القابضة بـ 20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "أهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

طرح سلع غذائية بسعر أقل في أهلا مدارس

وسيتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيها للكيلو، وفقا للتقرير ،وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيها بتخفيض يصل الى 15% من السوق الخارجي.

وأيضا طرح كمية 20 ألف طن ارز مستورد بسعر 20 جنيها، والأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيه للزجاجة، وسيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

وقالت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الاساسية للحصول على نسب خصم اضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية باجمالي 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.