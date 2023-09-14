عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اعرف أسعار السكر والأرز والدواجن بمعارض أهلا مدارس.. تفاصيل

السلع الغذائية
السلع الغذائية

شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال 11 شركة تابعة لها بمعارض "أهلا مدارس"، حيث تتواجد في  42 معرض فرعي بالمحافظات ومنها 7 شركات بالمعرض الرئيسي ،

 

وبحسب تقرير تلقاه الدكتور  علي المصيلحي والتجارة الداخلية من اللواء احمد حسنين – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية حول مشاركة في المعرض ،تشارك القابضة بـ 20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "أهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

 

طرح سلع غذائية بسعر أقل في أهلا مدارس 

 

وسيتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيها للكيلو، وفقا للتقرير ،وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيها بتخفيض يصل الى 15% من السوق الخارجي.

وأيضا طرح كمية 20 ألف طن ارز مستورد بسعر 20 جنيها، والأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيه للزجاجة، وسيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

وقالت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الاساسية للحصول على نسب خصم اضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية باجمالي 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.

أهلا مدارس السلع الغذائية الشركة القابضة للصناعات الغذائية الموردين سيارة متنقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

غلطة كبيرة جدا.. «حلق» موديست يشعل غضب نجم الأهلي السابق| شاهد

وسط ترقب أهلاوي.. صن داونز يخطط لصفقة مفاجئة من الدوري المصري

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

منحة 3 أشهر.. بشرى لمستحقي معاش المتوفى| تفاصيل

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

ترشيحاتنا

البرلمان الليبي يعلن تخصيص 2 مليار دولار لمجابهة العاصفة دانيال في درنة

إصابات واقصاء فني.. لعنة الغيابات تضرب الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

وزير الخارجية: رؤية مشتركة بين مصر وفرنسا حول أهمية وقف إطلاق النار بالسودان

وزيرة خارجية فرنسا: مصر وقفت بجانبنا العام الماضي عندما احتجنا إلى الغاز

موعد المولد النبوي 2023 ويوم الإجازة الرسمية.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وزيرة خارجية فرنسا: نثمن إجراء الحوار الوطني فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب هبوط حاد ووفاة.. علامات غير متوقعة تكشف الضغط المنخفض

عائد من الموت وتنبأ بكوارث مدمرة .. من هو خطيب أميرة النرويج؟

هل يمكنك اقتناءه؟ شاهد أصعب كتاب للقراءة في العالم

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

فيديو

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ