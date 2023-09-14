61 سنة وتحطم الأرقام القياسية .. حكاية كابتن أماني ربيع مع رياضة الباورليفتنج

العمر مجرد رقم عبارة أطلقتها النجمة الانجليزية جوان كولينز ذات مرة ، لتجسدها أماني ربيع في مصر محطمة كل الارقام القياسية ب 81 ميدالية ذهبية، بعد أن تربعت على أقوى الألعاب الحديدية ، بعد أن حصدت في بطولة مستر أولمبيا 2022 ميدالية ذهبية و أخري برونزية



كشفت كابتن اماني ربيع في" تصريحات خاصة لموقع صدى البلد" أنها لا تعرف المستحيل ، بدأت في ممارسة رياضة الباورليفتنج في عمر ال 54 عاماً ، حينما دشن الكابتن محمد سعيد اللعبة في مصر و بدأ في تكوين فريق رجالي و آخر نسائي ، لتنضم اماني للفريق و بعد شهرين فقط تحصد ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية

لدى أماني حالياً 75 ميدالية ذهب وشاركت في بطولة الجمهورية و لعبت في السن الصغير ، 3 بطولات عرب حصدت خلالها 7 ميداليات ذهب ، كما شاركت في بطولة مستر أولمبيا 3 مرات ، في عام 2019 حصدت ميدالية ذهب و عام 2022 حصدت ميدالية ذهب و أخري برونز.



كما شاركت أماني في بطولة عالم قبل ثلاث أسابيع في مدينة أورلاندو بأمريكا ، حققت خلالها 3 أرقام قياسية ، حيث انها كسرت رقم العالم في لعبة الباورليفتنج و كانت أول مرة تلعب سنها ، كما كسرت رقم العالم في الأسكوات ، و لعبت في السن الصغير و حصدت علي ميدالية ذهب



وأضافت إنها لديها ولدين متزوجون بالإضافة إلى أنها جدة أيضا، منوهة إلى أنها بدأت في حمل الحديد و الأثقال “الباورليفتنج” منذ أربع سنوات على يد بطل العالم في رفع الأثقال.



ونوهت، إلى أنها لم تعتبر يوما بأن السن عائق بل انها تعتبره مجرد رقم، معلقة: "زعلانة إني ملعبتش حديد من زمان"، موضحة أنها تقوم بحمل الأوزان 5 أيام بالأسبوع من 3 إلى 4 ساعات يوميا



وأوضحت، أنها مارست العديد من الرياضات منها السباحة و التنس و كرة السلة و غيرها من الرياضات التي حصلت بهم على ميداليات ذهبية



كما أشارت إلى أن زوجها وأولادها وحتى أحفادها هم مصدر التشجيع الدائم لها، فعلى الرغم من استغرابهم في البداية لاتجاهها إلى رياضة تحتاج القوة ومحصورة في أذهانهم للرجال فقط، إلا أنهم يقدّروا قيمة الرياضة بكل أنواعها

وأوضحت أن الرياضة بمثابة أمل متجدد في حياتها، وقالت: "كل يوم بصحى عندي دافع للحياة بسبب الرياضة، وقت التمرين هو الوقت اللي بيفصلني عن العالم ومشاكل الحياة".



وعن مواصفات ممارستها للرياضة رفع الأثقال وألعاب القوى بشكل عام، أشارت أنها لا تجد فرق بين الرجل والمرأة، كل منهم يستطيع أن يحقق البطولات، وأن طول الجسم وتفاصيله قد تساعد على أداء تمارين بشكل مميز.

و عن ردود فعل الناس قالت إنها ردود فعل إيجابية و يفرحون لها.

وتحلم أماني أن تحقق مزيد من البطولات وترفع اسم مصر أمام العالم كله، وتعتبر خطواتها حتى الآن لم تبدأ بعد، وأنها تتمرن ليل نهار لتحقيق المزيد من التألق والنجاحات.