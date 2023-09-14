يعشق الكثيرون تناول المكرونة النجرسكو فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على طريقة عمل النجرسكو للشيف سلمى الزمر.



البشاميل

طريقة عمل النجرسكو

مقادير نجرسكو بالدجاج

مكرونة فرن أو إ‘سباجيتي دجاجة مسلوقة ومخلية من العظم، 2 كوب كريمة، 2 كوب لبن نصف كوب دقيق زبدة، 1 مكعب مرق، ثوم، بصل، ملح، وفلفل بهارات بودرة، ثوم بودرة بصل طريقة تحضير نجرسكو بالدجاج

* فى وعاء عميق تسلق المكرونة ثم تصفى و لكن دون ان تغسل بالماء

لعمل البشاميل

* ندخل الصينية الفرن لمدة 45 دقيقة حتى يتحول الوجه للون الذهبي

* ثم يضاف البصل والثوم البودرة والملح والفلفل

* يشوح البصل والثوم في الزيت ثم يشوح الدجاج المسلوق ثم يضاف كوب بسلة ثم تتبل بالملح والفلفل والبهارات

* يسخن الفرن

* نحضر صينية و ويوضع بها قليل من البشاميل توضع المكرونة بالدجاج ويسب باقى البشاميل على الوجه ثم يضاف الجبنة