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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات اقتصادية.. صينية مكرونة بشاميل بالكبدة والقوانص

طريقة عمل صينية مكرونة
طريقة عمل صينية مكرونة بشاميل بالكبدة والقوانص

تبحث ربة المنزل عن تقديم كل ما لذ وطاب لأسرتها ولكن فى حدود امكانيتها الاقتصادية.. يمكنك إعداد صينية مكرونة بشاميل بالكبدة والقوانص للشيف سارة الحافظ على النحو التالي:

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المكونات لعمل صينية مكرونة بشاميل بالكبدة والقوانص


- 500 جرام مكرونة
- 500 جرام كبدة مفرومة
- 500 جرام قوانص مفرومة
- 3 ملاعق كبيرة زبدة
- 3 ملاعق كبيرة دقيق
- 3 أكواب حليب
- 2 ملعقة صغيرة ملح
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الثوم
- 1/2 كوب جبن مبشور

 

طريقة عمل صينية مكرونة بشاميل بالكبدة والقوانص


1. يسلق المكرونة ويصفى جيداً.
2. يسوى الكبدة والقوانص في مقلاة حتى تنضج.
3. تذوب الزبدة في قدر على نار متوسطة، ثم يضاف الدقيق ويقلب حتى يتدحرج ويتحول إلى لون بني خفيف.
4. يضاف الحليب تدريجياً ويقلب جيداً حتى يتجانس الخليط ويصبح سميكاً.
5. يضاف الملح والفلفل الأسود ومسحوق الثوم ويقلب جيداً.
6. يضاف الجبن المبشور ويقلب حتى يذوب ويتجانس مع الصلصة.
7. يضاف الكبدة والقوانص إلى الصلصة ويقلب حتى تتغطى بالصلصة.
8. تضاف المكرونة إلى الصلصة ويقلب حتى تتجانس مع الصلصة.
9. يُسكب المزيج في صينية فرن ويوضع في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة، حتى يصبح الوجبة ذهبية اللون ومغطاة بطبقة من الجبن المذوب.
10. تقدم الصينية ساخنة مع الخبز المحمص والسلطة الخضراء.

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