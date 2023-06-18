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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أكلات اقتصادية.. طريقة عمل بطاطس بانيه على الطريقة الإيطالية

بطاطس بانيه هي وجبة
بطاطس بانيه هي وجبة إيطالية

بطاطس بانيه هي وجبة إيطالية تتألف من طبقات من البطاطس المطبوخة والبيض والجبن واللحم المفروم والصلصة الحمراء، وهناك العديد من الطرق لتحضير بطاطس بانيه، للشيف مصطفى العمدة وإليك طريقة بسيطة:

 

المكونات لعمل بطاطس بانيه  


- 4 بطاطس كبيرة
- 1 بصلة مفرومة
- 1 فص ثوم مفروم
- 500 جرام لحم مفروم
- 1 علبة صلصة الطماطم المقطعة (400 غرام)
- 1/2 كوب ماء
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
- 2 بيض
- 1/2 كوب جبن موزاريلا مبشور
- 1/2 كوب جبن بارميزان مبشور

الطريقة لعمل بطاطس بانيه 


1. تسلق البطاطس حتى تنضج، ثم تقشر وتقطع إلى شرائح رقيقة.
2. يسخن الزيت في مقلاة كبيرة، ثم يضاف البصل والثوم ويقلب حتى يذبلان.
3. يضاف اللحم المفروم ويقلب حتى ينضج ويتحول لونه إلى البني.
4. يضاف الصلصة الحمراء والماء والملح والفلفل الأسود، ويترك المزيج يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
5. يسخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.
6. يخفق البيض في وعاء كبير، ثم يضاف الجبن الموزاريلا المبشور ويخلط جيداً.
7. يضع طبقة من البطاطس في صينية الفرن، ثم يضاف طبقة من اللحم المفروم، ثم طبقة من الخليط السابق من البيض والجبن.
8. نكرر الطبقات حتى يتم استخدام كل المكونات، مع تأكد من أن الطبقة الأخيرة تكون من البيض والجبن.
9. يرش الجبن البارميزان المبشور على الوجه.
10. توضع الصينية في الفرن وتخبز لمدة 30-40 دقيقة حتى تتحمر الوجه.
11. تترك لتبرد لمدة 10 دقائق ثم تقدم.

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