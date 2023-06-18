أستاذ بالعلوم البحرية يحذر: لحم سمك القرش ضار بالصحة

قال الدكتور محمود دار أستاذ البيئة البحرية والجيولوجيا البحرية بالمعهد القومي للعلوم البحرية، إن هذا النوع من أسماك القرش يتواجد في بيئته الطبيعية في البحر الأحمر في المياه العميقة، نوع سمكة Tiger shark .

وأضاف أستاذ البيئة البحرية لـ "صدى البلد " أن أنثي القرش، في ذلك التوقيت من كل عام تحمل بصغارها بداية من شهر مايو الى شهر أغسطس وهو موعد الولادة من كل عام وتأخذ جولتها في المياه لتبعد عن الذكر لتضع صغارها بعيدا عنه خوفا عليهم من الذكر، موضحا أن أسماك القرش تبيض وتلد لكن هذا النوع من القرش لا تضع بيضها تحتفظ به داخل الرحم إلى أن يحين موعد ولادتها.

هل تناول لحم سمك القرش مضر ؟

فى إطار هذا هل تناول لحم سمك القرش مضر ؟

من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، إن تناول لحم سمك القرش يمكن أن يكون مضراً بالصحة، لأن سمك القرش يحتوي على نسبة عالية من الزئبق والبولي كلورينات العضوية (PCBs)، وهي مواد سامة يمكن أن تتراكم في أنسجة الجسم وتسبب ضرراً للصحة على المدى الطويل.

تحذيرات منظمات الصحة العالمية والأكاديميات الطبية تشير إلى أن تناول لحم سمك القرش بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل أضرار الجهاز العصبي، والتسمم بالزئبق، وتشوهات الجنين عند النساء الحوامل.

لذلك، ينصح بتقليل تناول لحم سمك القرش، والبحث عن بدائل صحية أخرى للحصول على البروتينات والعناصر الغذائية الأخرى التي يقدمها السمك. وفي حالة تناول لحم سمك القرش، يجب اختيار الأنواع التي تقل نسبة الزئبق فيها وتجنب تناوله بشكل متكرر.