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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هيئة الدواء تعلن عن عقار لعلاج الأطفال المبتسرين من الفيروس المخلوي التنفسي

صدى البلد

وافقت هيئة الدواء المصرية  على إطلاق أول عقار وقائي بمصر للفيروس المخلوي التنفسي، دواء سيناجيس Synagis، واعتماده في أكثر من 45 دولة حول العالم، فهو يحتوي على مادة باليفيزوماب Palivizumab، التي تعمل كجسم مضاد للفيروس المخلوي التنفسي وتسهم كعقار وقائى من الفيروس.

وقالت الدكتورة عبلة الألفي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة: “يمكن أن يسبب الفيروس المخلوي التنفسي عدوى شديدة لدى بعض الأشخاص، بما فيهم الأطفال بعمر 12 شهرًا، خاصة ممن ولدوا قبل الأوان (المبتسرين) والأطفال المصابين بمرض قلبي منذ الولادة (المرض القلبي الخلقي) أو أمراض القلب المزمنة، والأطفال المصابين بالاضطرابات العصبية العضلية، مثل ضمور العضلات، وأيضاً البالغون المصابون بضعف جهاز المناعة بسبب أمراض كالسرطان، والمصابون بأمراض القلب أو الرئة، وكبار السن، خاصة من هم بعمر 65 سنة فأكثر”.

وأضافت أن الفيروس المخلوي التنفسي هو السبب الرئيسي لالتهابات الجهاز التنفسي، كما أنه سبب رئيسي للوفيات من الأمراض المعدية لدى الأطفال الصغار مما قد يصل إلى 200 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كل عام. 

ولفتت إلى أن وزارة الصحة والسكان أعلنت عن زيادة في معدل هذا الفيروس المخلوي التنفسي من 15% في 2020 إلى 70% في 2022.  

وأشارت إلى أن معدلات المرضى والوفيات الناجمة عن الفيروس أعلى بكثير لدى الأطفال المبتسرين، لأن الأطفال المبتسرين يفتقدون جزئيًا أو بشكل كامل الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، وتحدث العدوى عادة في أول عامين بعد الولادة وتميل إلى أن تكون الأكثر خطورة فى هذه المرحلة بسبب ضعف المناعة لديهم.

وصرح الدكتور  أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال جامعة القاهرة، قائلا إنه في مصر يبدأ نشاط الفيروس في أوائل الشتاء وينتهي في أوائل الربيع، ومدة موسم الفيروس حوالي 18 أسبوعا، وهي الأكثر توقيتاً لهذا العقار الوقائي. 

وأوضح أن حالات العدوى الشديدة بالفيروس المخلوي التنفسي قد تتطلب الدخول للمستشفى ليتمكن الأطباء من مراقبة مشاكل التنفس وعلاجها وتزويد الجسم بالسوائل عبر الوريد، هذا ومن أهم أعراضه ما يلي: سيلان الأنف أو احتقانه، والسعال الجاف، والحمى الخفيفة، والتهاب الحلق، والعُطاس، والصداع.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل رياض، أستاذ طب الأطفال بجامعة بنها، طرق الوقاية من الفيروس قائلا: "يمكن لدواء سيناجيس Synagis الذي يعطَى عن طريق الحقن، أن يساعد في وقاية الرضّع والأطفال بعمر سنتين وأقل المعرضين لخطر كبير من الإصابة بمضاعفات خطيرة في حال الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي”.

وأضاف: “ينصح أن يُعطى عقار سيناجيس Synagis للأطفال الأكثر عرضة مرة واحدة في الشهر خلال موسم العدوى، طالما يوجد احتمالية التعرّض لخطر الإصابة بعدوى الفيروس المخلوي التنفسي”، لافتاً إلى أنه إذا كان الطفل سيخضع لعملية القلب المفتوح فقد يعطى جرعة إضافية من العقار بعد العملية.

وأكد الدكتور شريف وجيه، رئيس القطاع الطبي بشركة أسترازينيكا مصر، أن عقار سيناجيس Synagis يحتوي على مكون يسمى باليفيزوماب، وهو جسم مضاد يعمل بشكل خاص ضد هذا الفيروس، حيث يتم سنويا اصابة أكثر من 30 مليون طفل أقل من سن 5 سنوات فى جميع أنحاء العالم. 

وأوضح أن هذا العقار الوقائي الأول في مصر للفيروس المخلوي التنفسي لحماية الأطفال الرضع المعرضين للخطر الشديد.

وأشار إلى أن شركة أسترازينيكا تضع صحة المريض في المقام الأول، وتسعى جاهدة إلى خدمة أكبر عدد من المرضى بمصر وتلبية احتياجاتهم وتسهيل حصولهم على أحدث العلاجات.

 

الاضطرابات العصبية الأطفال وحديثى الولادة الأطفال المصابين الأطفال المبتسرين التهاب الحلق

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