تباطؤ التضخم في السعودية لأقل مستوى خلال أكثر من عامين

تباطأ التضخم في السعودية إلى مستويات 2% في أغسطس وهو أقل مستوى في أكثر من عامين.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن مستويات التضخم للشهر الماضي كانت أقل من المسجلة في يوليو عند 2.3%.

فيما استقرت الأسعار على أساس شهري في أغسطس آب الماضي.

هذا وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنحو 0.4% على أساس سنوي، رغم تراجعها بنحو 0.2% على أساس شهري.

وزادت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وغيرها من أنواع الوقود الأخرى بنحو 9% و0.7% على أساس سنوي وشهري على الترتيب.

وزادت أسعار المطاعم والفنادق بنحو 2.7% على أساس سنوي، والنقل بنسبة 0.5%.