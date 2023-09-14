بعد جراحة طارئة.. جوارديولا يعود لقيادة مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عودة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا لقيادة الفريق بعد غياب نحو 3 أسابيع.

وذكر نادي مانشستر سيتي عبر حسابه على منصة إكس أن جوارديولا عاد لقيادة مران الفريق بعد فترة غياب.

كان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن الشهر الماضي خضوع جوارديولا لعملية جراحية طارئة في الظهر بمدينة برشلونة، وتعيين مساعده خوانما ليلو مدربا مؤقتا .

وقاد بيب جوارديولا مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي (دوري أبطال أوروبا - الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد الإنجليزي)، لأول مرة في تاريخ النادي.

وحقق الفريق لقب السوبر الأوروبي مطلع الموسم الحالي على حساب إشبيلية الإسباني.