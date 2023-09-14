عائد من الموت وتنبأ بكوارث مدمرة .. من هو خطيب أميرة النرويج؟

يخاف منه الجميع

لم تخل علاقة أميرة النرويج مارثا لويز وخطيبها الأمريكي من أصول أفريقية الشامان دوريك فيريت، من الأزمات، رغم تخليها عن واجباتها الملكية من أجل الارتباط به ومعتقداتها التي تتوافق معه لكن خطيبها كان محل جدل للكثير.

يصف الشامان دوريك فيريت، نفسه بأنه شامان الجيل السادس، والغريب أنه يصف نفسه أيضًا بأنه كن ميتًا ثم عاد من الموت.

من هو خطيب أميرة النرويج ؟

وفي وقت سابق كان قد تنبأ بهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة قبل عامين من وقوعها، اعترف فيريت، وهو أمريكي من أصل أفريقي، بأن معتقداته قد تكون غير مُريحة للبعض.

قابل الشامان الانتقادات التي يتعرض لها بصدر رحب وقال إن هذه ترجع إلى العنصرية.

وفي الوقت نفسه، أثارت الأميرة مارثا لويز جدلاً في النرويج لعقود من الزمن بسبب مشاركتها في العلاجات البديلة، إذ أنشأت مدرسة تهدف إلى مساعدة الناس على التواصل مع ملائكتهم.

وقالت إنها تدرك أهمية المعرفة القائمة على الأبحاث، لكنها تعتقد أن الطب البديل يمكن أن يكون مُكملًا مهمًا للمساعدة من المؤسسة الطبية التقليدية.

وكانت الملكة البالغة من العمر 51 عامًا قد أُتهمت باستخدام لقبها الملكي لتحقيق مكاسب، وقال بيان للقصر صدر في نوفمبر الماضي إنها تخلت عن دورها الراعي، من أجل ممارسة أنشطة خاصة بها.

وأضاف البيان أن الملك هارالد قرّر الاحتفاظ بلقبها، لكن الأميرة وافقت على عدم استخدامه في مساعيها التجارية.

وكانت الأميرة متزوجة سابقًا من المؤلف آري بيهن.. وانفصلا في عام 2017، وتوفي بيهن، الذي عانى من الاكتئاب مُنتحـ ـرًا في يوم عيد الميلاد عام 2019.