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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الموارد المائية الليبي: نخشى من تفاقم مشكلة تلوث المياه بسبب الفيضانات

صدى البلد

قال وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان محمد دومة، اليوم الخميس، أن ليبيا تواجه كارثة كبيرة لم تشهدها منطقة حوض المتوسط من قبل، مضيفاً أن الحكومة تخشى كثيرا من تفاقم مشكلة تلوث المياه نتيجة الفيضانات.

 

وأضاف وزير المياه في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أن أغلب آبار المياه طمرت أو لوثت.

ولفت دومة إلى أن معظم شبكات المياه في المناطق المنكوبة متضررة بشكل كبير جداً.

أعلن جهاز الإسعاف في ليبيا ،اليوم الخميس، عن إحصاء أكثر من 5500 جثة و10 آلاف مفقود و7 آلاف جريح ولا حصيلة نهائية.

ورجح رئيس بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد القتلى في المدينة الليبية المنكوبة التي ضربها الإعصار إلى  20 ألفا.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن السلطات لم تتمكن بعد من إحصاء الأضرار بشكل نهائي، لكن "الأعمال جارية من أجل ذلك".

وفي حديث لقناة "سكاي نيوز" أكد الغيثي أن التيار الكهربائي يصل إلى 60 بالمئة من الأحياء السكنية في المدينة، مشيراً إلى مواصلة العمل على إعادة التيار الكهربائي في المناطق المنكوبة، لكي تتمكن فرق الإنقاذ والجهات المختصة من القيام بأعمالها طيلة 24 ساعة.

كما أكد الغيثي الحاجة الماسة إلى دعم دولي، مضيفا: "نحن في انتظاره وبإذن الله سننقذ ما يمكن إنقاذه"، مبينا أن "فرقاً طبية من مختلف المدن الليبية قدمت إلى درنة والآن تباشر أعمالها".

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