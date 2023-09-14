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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مصنع جبن غير مرخص وسقوط مدير محطة وقود يبيع البنزين بالسوق السوداء

قوات الشرطة
قوات الشرطة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط العديد من القضايا التموينية خلال حملة تمت خلال ال 24 ساعة الماضية .

ففي مدينة السلام ، تم ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص لفرم وتعبئة الجبنة كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول وعثر بداخل المصنع على 2,116 طن جبنة "مواد خام ومنتج نهائى" مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها ، وكذا ضبط 3 "ديب فريزر" – 2 ماكينة "فرم ، لحام" – ميزان .

وفي حدائق القبة تم ضبط المسئول عن محطة وقود كائنة بدائرة القسم لقيامه بالتصرف فى 1463 لتر بنزين 92 من محطة الوقود محل عمله وبيعـــها بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط شخصين ، مقيمان بالإسكندرية لإدارتهما مخزن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ، عُثر بداخله على 25,500 علبة سجائر ماركات مختلفة مجهولة المصدر بدون مستندات ، بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التموين القضايا التموينية القاهرة حدائق القبة ضبط مصنع محطة وقود مديرية أمن القاهرة

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