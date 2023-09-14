الفن القبطي.. متحف شرم الشيخ ينظم معرضًا يضم 5 قطع أثرية

نظم متحف شرم الشيخ الدولي، متحفًا مؤقتًا بعنوان "النبات في الفن القبطي"، وذلك تزامنًا مع الاحتفال برأس السنة القبطية.

وقال الدكتور محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن التقويم القبطي يُعد الامتداد الطبيعي للتقويم المصري القديم، والقائم على أهمية الزراعة والنبات في حياة المصري القديم، واستمراره على مر العصور، لذا جرى تنظيم المعرض المؤقت "النبات في الفن القبطي" بهدف إبراز أهمية النباتات وتنوعها ومدلولها وزخارفها عند القدماء المصريين، وذلك من خلال التركيز على استخدامها المتنوع سواء بالنقش البارز، أو الغائر على بعض المقتنيات الحجرية، أو تصويرها على المخطوطات الدينية القبطية،

وأكد مدير المتحف في تصريح اليوم، أنه إقامة المعرض المؤقت بجوار الركن البيزنطي بقاعة الحضارات بالمتحف، ومن المقرر أن يستمر عرض هذا المعرض المؤقت على مدار شهرين ونصف، أي حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، و يستهدف كافة الفئات العمرية من زائري المتحف.

وأوضح أن المعرض يتضمن 5 قطع أثرية، وهي عبارة عن "مخطوط القطمارس القبطي"، والتي تزين أوراقه الزخارف النباتية، وأوراقه مرتبة حسب التقويم القبطي، ومخطوط "صلوات السواعي الكبير"، والتي تزين أوراقه الزخارف النباتية، ومفتوح على بداية السنة القبطية، و "إفريز" به زخارف نباتية تمثل أوراق وثمار العنب من الحجر الجيري، و "إفريز" آخر محلى بزخارف نباتية تمثل أوراق نبات الأكانتس من الحجر الجيري، و"قطعة بيضاوية الشكل" عليها زخارف نباتية منفذة بأسلوب الحفر الغائر والبارز من الخشب.