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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شريك موثوق ومهم ..اجتماع مغلق بين وزير الخارجية ونظيرته الفرنسية |صور

شكري ونظيرته الفرنسية
شكري ونظيرته الفرنسية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا بمقر الوزارة في القاهرة.

وعقد الوزير شكري اجتماعا ثنائيا مغلقا مع نظيرته الفرنسية، مؤكدا اعتزاز مصر بصداقتها الاستراتيجية مع فرنسا، وتنسيقهما الوثيق في مواجهة التحديات المشتركة، والعمل سوياً للدفع بتلك العلاقات نحو آفاق جديدة.

كما انعقدت عقب اللقاء الثنائي المغلق اليوم، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين الوزيرين بحضور وفدي البلدين، بحثا فيه التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية على طاولة المحادثات.

ووصفت وزيرة الخارجية الفرنسية مصر بأنها "شريك موثوق به ودولة مهمة" بالنسبة لفرنسا.

وقالت كولونا في بداية زيارتها الى القاهرة والتي بدأت أمس "وصلت إلى مصر لتعميق علاقاتنا مع شريك موثوق به، وهى بلد مهم لفرنسا ولتوازن المنطقة".

وتستغرق زيارة الوزيرة الفرنسية إلى القاهرة يومين تلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعددا من كبار المسئولين.

 

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