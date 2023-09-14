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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي عزبة ساكس بالغربية يشيعون جثمان الشاب "جمال" ضحية إعصار دانيال بليبيا|صور

جنازة شهيد لقمة العيش
جنازة شهيد لقمة العيش بالمحلة

شاركت الأسر والعائلات بعزبة ساكس التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم في حالة من الحزن والوجيعة على ابنهم الشاب "جمال فرج عبده الششتاوي "29 سنة أحد ضحايا إعصار دانيال بدولة ليبيا. 


وشارك أسرة الشاب وأقاربه وزملائه عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية في دفن الجثمان  بمسقط رأسه بمقابر أسرته بذات القرية.

افتتاح المركز المطور لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بقرية أولاد نجم بقنا

كما اتشح أقارب الشاب شهيد لقمة العيش حزنا علي رحيله المفاجئ 

وكان قد توجه وفد من أفراد أسرته إلي مدينة مطروح سعيا في استلام جثمانه عبر المنافذ الحدودية المصرية _ الليبية .

الجدير بالذكر أن عدد ضحايا الأبناء المصريين تجاوز أكثر من 100 ضحية في حادث الاعصار دانيال الذي ضرب المدن الليبية أثناء عملهم في الغربة بحثا عن لقمة العيش ودعم أسرهم وذويهم.

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إعصار دانيال حافظة الغربية دولة ليبيا الشقيقة ضحايا إعصار دانيال صلاة الجنازة عزبة ساكس المحلة الغربية

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