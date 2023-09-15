روسيا تجني 17.1 مليار دولار من صادراتها النفطية في أغسطس

ارتفعت قيمة الصادرات الروسية من النفط في أغسطس من العام الجاري 2023، بدعم من خفض المعروض من قبل المنتجين الرئيسيين.

ووفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية، جمعت موسكو 17.1 مليار دولار من صادرات الخام الشهر الماضي، بما يشكل زيادة بمقدار 1.8 مليار دولار من مستويات يوليو 2023.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد تزامن مع زيادة قيمة الصادرات ارتفاع سعر النفط قرب أعلى مستوى في 10 أشهر.

وأعلنت كل من السعودية وروسيا في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد الخفض الطوعي لإنتاجهما حتى نهاية العام الجاري.

وبموجب ذلك ستمدد روسيا قرارها بالخفض الطوعي لصادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً.