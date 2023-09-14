جمال الكشكي: مصر دائما سباقة في مساعدة الأشقاء

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مصر حاضرة بكل قوة مع الأشقاء العرب، سواء حينما تواجه غضب الطبيعة أو تمرس المناخ، أو من خلال أزمة من الأزمات الأخرى التي تتطلب الدعم والوقوف المصري بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أنه منذ ظهر زلزال المغرب، أو الإعصار دانيال الذي ضرب الأشقاء في ليبيا، وكانت مصر من الدول السباقة في تقديم المساعدة.

جمال الكشكي يشيد بموقف مصر في مساندة ليبيا والمغرب

وأضاف "الكشكي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن موقف مصر التاريخي في مساعدة الأشقاء جلي وواضح أمام الجميع، خاصة في السنوات الأخيرة، سواء من خلال زلزال تركيا وسوريا أو من خلال انفجار مرفأ بيروت، وغيرها من التحركات المصرية، لافتا إلى أن مصر دولة تشعر بالمسؤولية تجاه أشقائها، والجميع يشهد أن موقف مصر يسير وفق استراتيجية وفلسفة منذ تولي الرئيس السيسي البلاد.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه يجب الحديث عن الدور العظيم للدولة المصرية في استقبال السودانيين عند اندلاع الأزمة السودانية، ومن قبلهم الأشقاء في سوريا، إذن فمصر هي الملاذ الآمن، وأمة الأمم بالنسبة للدول العربية، وحينما تتحدث مصر ينصت الجميع لها.

وأردف، أن الرئيس السيسي يدرك أهمية التحرك وسرعة التحرك من أجل مساعدة الأشقاء العرب، إذ أن الدولة المصرية مسؤولة تجاه جيرانها وتجاه الإقليم بشكل عام، خاصة أن الهم الليبي هو هم مصري، خاصة في ظل اللغة والاقتراب الجغرافي والنسب والعديد من العلاقات والسمات المشتركة بين كلا الطرفين.

وأشار إلى أن إعلان الحداد في مصر بعد ما حدث في ليبيا هو رسالة واضحة أن مصر تشاطر الأشقاء في ليبيا في حزنهم وهمومهم.