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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع شديد .. أسعار النفط تقفز لأعلى مستوي لها في 2023

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها هذا العام، إذ طغت توقعات نقص الإمدادات على المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع خام برنت 1.74 دولار، أو 1.88%، إلى 93.62 دولار. وكان أعلى مستوى للجلسة عند 93.68 دولارًا هو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.57 دولار، أو 1.8%، إلى 89.09 دولار. وكان أعلى مستوى للجلسة عند 90.26 دولارًا وهو أعلى مستوى له في 10 أشهر.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء، إن السعودية وروسيا مددتا تخفيضات إنتاج النفط، مما سيؤدي إلى عجز في السوق خلال الربع الرابع. تراجعت الأسعار لفترة وجيزة بفعل تقرير المخزونات الأمريكية المتجه نحو الهبوط قبل أن تستأنف صعودها.

ارتفاع أسعار النفط وسط شح المعروض لبقية العام

ارتفاع في أسعار النفط العالمية بعد قرار أوبك بخفض الإمدادات

وقبل يوم واحد من تقرير وكالة الطاقة الدولية، أصدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعات محدثة للطلب القوي وأشارت أيضًا إلى عجز في العرض في عام 2023 إذا تم الحفاظ على تخفيضات الإنتاج.

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