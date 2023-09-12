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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع في أسعار النفط العالمية بعد قرار أوبك بخفض الإمدادات

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات تقلص الإمدادات، وفي الوقت الذي قالت فيه “أوبك”، إن أداء الاقتصادات الكبرى أفضل من المتوقع على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 85 سنتا، بما يعادل 0.9٪، إلى 91.49 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 1.02 دولار، أو 1.2٪، إلى 88.31 دولار.

وتجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عشرة أشهر بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وقال جون إيفانز المحلل لدى شركة “بي في إم أويل”: “ليس هناك شك في أن صناعة النفط تشعر بخطر صعود جماعي مع تصور وتشديد فعلي في أجزاء من تدفق النفط”.

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وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الثلاثاء، بتوقعاتها المتفائلة لنمو الطلب لهذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى نمو اقتصادي مرن على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة مع نمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا في 2023، ولم تتغير كلا التوقعات عن الشهر الماضي.

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