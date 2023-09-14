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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القبطان أحمد خليل: لم يحدث أي جنوح لسفينة خلال فترة عملي بقناة السويس

قناة السويس
قناة السويس

أكد القبطان أحمد خليل، كبير مرشدين بهيئة قناة السويس، أنه يعمل في قناة السويس كمرشد منذ 27 عاما، ولم يحدث أي جنوح لسفينة يتولى عملية الإرشاد لها خلال هذه الفترة.

وقل أحمد خليل، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن رتبتي كبير مرشدين أول، وتوجد رتبة أعلى وهي كبير مرشدين ممتاز"، مؤكدا أنني أفخر بعملي في قناة السويس.

 

 توصيل السفينة بأمان

وتابع كبير مرشدين بهيئة قناة السويس، أن جميع المرشدين لديهم خبرة لتوجيه الإرشاد للسفن أيا كان اتجاها، مؤكدا أن  مسؤولية المرشد توصيل السفينة بأمان كامل للعبور من القناة.

قناة السويس عملية الإرشاد كبير مرشدين الإرشاد للسفن حمدي رزق

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