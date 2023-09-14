أجواء ودية في أول لقاءات العتال ونصر قبل انتخابات الزمالك.. وحوار موسع مع الأعضاء

في أجواء ودية وروح رياضية وتنافس شريف.. التقى رجل الأعمال هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق المرشح لنفس المنصب منافسه هشام نصر المرشح لنفس المنصب في مقر نادي الزمالك.

وحرص هاني العتال على هامش لقائه مع أعضاء الجمعية العمومية اليوم علي تحية هشام نصر خلال لقاء سريع جمع بينهما في مقر النادي وتبادل التحية.

ووعد هاني العتال أعضاء الجمعية العمومية خلال لقاءات موسعة في مقر الزمالك بالعمل منذ اليوم الأول له عند انتخابه نائبا لرئيس النادي والحصول على ثقة الجمعية العمومية في تنفيذ برنامجه الانتخابي المخصص لتطوير كافة الجوانب الاجتماعية للأعضاء بخلاف العمل الجماعي مع المجلس الجديد في بناء منظومة إدارية قوية محترفة في كافة اللعبات الجماعية الفردية فى المستقبل.

وبدأ هاني العتال جولاته الانتخابية بين اعضاء الجمعية العمومية وسط ترحاب كبير وتفاؤل حول مستقبل الزمالك.