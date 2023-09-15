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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد موسى مشيدا بدعم السيسي للأشقاء بليبيا: أعاد القومية العربية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم الإعلامي محمد موسى، بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا الإعصار المدمر الذي ضرب البلاد؛ مؤكدًا تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه المساعدات العاجلة للأشقاء أعادت القومية العربية من جديد.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه الكبير بالدعم المقدم للأشقاء في لبيبا جاء من حرصه على تحقيق التآلف بين الشعوب العربية وضرورة مساندة بعضهم في الأزمات والكوارث.

تابع الإعلامي محمد موسى، نتمنى أن تتم عمليات الإنقاذ في أسرع وقت ممكن لإنقاذ الضحايا والعثور على المفقودين.
 

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