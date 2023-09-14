الزراعة: حريصون على توفير خامات الأعلاف في السوق لمواجهة تلاعب التجار

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، آخر التطورات في ملف الإفراج عن مستلزمات الأعلاف، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة للإفراجات الخاصة الذرة وفول الصويا نظرا لأهمية الموقف.

وأضاف الدكتور محمد القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حريصون على توافر خامات الأعلاف في السوق، وهناك لجنة مشكلة من وزارة الزراعة تضم جميع الأطراف المعنية تتابع وصول الشحنات من الشركات إلى مصانع الأعلاف ثم إلى المربين.

تابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، هناك استقرار في المعروض من منتجات الدواجن واللحوم، مما يساهم في منع التلاعب بالأسعار، لافتا إلى أن إجمالي ما تم الإفراج عن من الأعلاف خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023) 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار.

