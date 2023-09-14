محمد موسى عن حسن شاكوس وطليقته: مكتوب علينا كل أسبوع نضرب مرزبة

سخر الإعلامي محمد موسى، من أزمة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق حول عدم استلامها مستحقاتها ومنقولاتها منها، وأنه أجبرها على الاعتذار له.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: مكتوب علينا كل أسبوع نضرب مرزبة، بقالنا كام شهر مش ورانا غير طلاق وصلح ومشاكل حسن شاكوش وطليقته، أنا مش عارف ليه تدونا فرصة إننا نتكلم في مشاكلكم الشخصية على الهواء في البرامج.



وتابع محمد موسى: أنتم الاتنين عملتوا نفسكم مادة خصبة نتناولها في وسائل الإعلام المختلفة، يا جماعة البيوت أسرار، كفاية أنتم الاتنين شهرة وكل واحد يركز في حياته، وكل واحد يروح لحال سبيله.

