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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سقطت أسماء البعض سهوا .. طارق الشناوي يشيد بدور محمد مغربي بفيلم فوي فوي فوي

محمد مغربي
محمد مغربي

نشر الفنان محمد مغربي تعليق للناقد الفني طارق الشناوي على أحد منشوراته وهو يشيد بدوره فى فيلم فوي فوي فوي ، من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وعلق محمد مغربي ، قائلا:  يا جماعة ايه الجمال ده  الناقد الاستاذ #طارق_الشناوي  "اشكرك من قلبي على كلامك" المنتج #محمد_حفظي شكرا على طاقتك وكلامك وثقتك لينا طول أيام التصوير المخرج والمؤلف الاستاذ #عمر_هلال شكرا من قلبي على ترشيحك وثقتك فيا وشكرا على مجهودك".

 

 

 تعليق الناقد الفني طارق الشناوي:


وجاء تعليق طارق الشناوي، قائلا: "أنت كمان عامل دور حلو ولكن طبيعة البوست لم يستوعب الجميع ، فسقطت أسماء البعض سهوا ، مبروك يا محمد


تفاصيل فيلم فوي فوي فوي

 

ويعتبر فيلم "فوى فوى فوى" هو دراما كوميديا، وهو مستوحى من قصة حقيقية، ويحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، ثم يلتقي بالعديد من الشخصيات ثم تتطور الأحداث.

 

أبطال الفيلم

 

والفيلم من بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي ،وهو من تأليف وإخراج عمر هلال. أخر أعمال بسنت شوقي . وكان أخر عمل للفنانة بسنت شوقي، هو مسلسل" علاقة مشروعة" الذى شاركت بيه فى الماراثون الرمضاني الماضى ، وهو من بطولة : ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، والعديد من النجوم، وهو من إخراج خالد مرعي وتأليف سماح الحريري، وإنتاج شركتى "Forever Drama مها سليم" وmedia Hub محمد السعدي.

فوي فوي الناقد الفنى طارق الشناوى النجمة نيللي كريم حجاج عبد العظيم بيومي فؤاد

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