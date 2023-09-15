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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة يلتقي نجوم كابيتانو مصر المختارين لخوض تجربة التعايش بإسبانيا

صدى البلد

بعد اختيار 10 لاعبين للمشاركة في فترة تدريبية في العديد من الأندية الإسبانية، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بنجوم الموسم الأول من برنامج "كابيتانو مصر" الذي تم اختيارهم للمشاركة في هذه الفترة التدريبية في إسبانيا.

وأشار وزير الشباب والرياضة خلال الحلقة الافتتاحية للموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر"، والذي تم بثه على قناة "ON" مساء يوم الخميس، إلى أن الموجة الأولى من هذا المشروع تم ربطها بمبادرة "show case" لتدريب المواهب، وذلك من خلال لجان فنية متخصصة تتبع المعايير المطلوبة.

 


برنامج "كابيتانو مصر" الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب في مجال كرة القدم يُعرض على قناة "ON" كل يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويتم بثه أيضاً في الساعة الحادية عشرة على قناة "OnTime Sports".

 

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة كابيتانو مصر

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