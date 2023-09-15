انتهاء فعاليات اليوم الثالث والأخير لمعسكر « يلا كامب» بالعريش

أنهى الفريق المشارك بمعسكر "يلا كامب"والذي تم تنفيذه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد شوشة المحافظ ، فعالياته بزيارة لأسواق العريش محافظة شمال سيناء ،لإتاحة الفرصة لاستكشاف وسط المدينة ومشاهدة وشراء المنتجات السيناوية.

كما تم عمل زيارة لمعرض المنتجات اليدوية للمشغولات البيئية الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمقر المدينه الشبابيه الدوليه بالعريش.

تجربة جديدة:

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن إقامة معسكرات «يلا كامب» لأول مرة في مدينتي العريش العاصمة والشيخ زويد، كانت تجربة جديدة وفرصة للمشاركين لقضاء أوقات مميزة واستكشاف أراضٍ جميلة على شواطئ العريش والشيخ زويد .



حيث تضمنت الفعاليات، برنامج شامل ثقافى وترويجى وفنى ورياضى وكشفى ،وأنشطة متعددة بهدف إدخال البهجة والسرور على طلائع المحافظة من خلال ممارسة الألعاب الرياضية والترويحية ، وزيارة الأماكن السياحية بالمحافظة.