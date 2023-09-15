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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القافلة تسير.. محمد فراج يحسم جدل انفصاله عن بسنت شوقي

محمد فراج وبسنت شوقي
محمد فراج وبسنت شوقي

تحدث الفنان محمد فراج عن شائعات انفصاله المتكررة عن زوجته بسنت شوقي خلال لقاء له مساء الخميس مع برنامج أسرار النجوم مع إنجي علي عبر محطة راديو نجوم إف إم. 

 

وقال محمد فراج إن زوجته بسنت شوقي هي من شجعته على المشاركة في فيلم "فوي فوي فوي"، موضحا:" لما قرأت الفيلم كنت خايف، ولكن بسنت تقرأ أسرع مني وهي اللي طمنتني وحمستني جدا للعمل".

واستطرد محمد فراج قائلا:" أنا زوج مشاكس بيحاول يكون مثالي، وفي النهاية الشائعات لا تترك أحد ناجح وعايش حياة كويسة ويتطور لا يتكملون عليه، والسوشيال ميديا عندنا 90% تركز على حاجات غير حقيقية ومينفعش نتكلم فيها".

وأوضح :"لكن النماذج الناجحة الناس تتركها، وهي حاجة مخيبة بالنسبة لي، ومش هسيب شغلي وأسرتي اللي بحاول أبنيها وأمسك كل واحد أقول له بتكتب كده ليه، اللي بيتكلم يتكلم والقافلة تسير في النهاية".

 

وتحدث محمد فراج عن مشاركة نيللي كريم معه في فيلم "فوي فوي فوي" قائلا:" هي زودت الفيلم ووجودها في أي عمل يضيف وهي نجمة ومحبوبة ولها أعمالها التي تتحدث عنها، وهي وش الخير عليّ من بداية عملنا في (تحت السيطرة) ثم ضد الكسر وحاليا (فوي فوي فوي)".

 

وعن شخصية سيرة ذاتية يتمنى تقديمها في عمل فني، أوضح «فراج»: «بحب الشخصيات التاريخية ونفسي أقدم عمل عن حياة الدكتور علي مصطفى مشرفة هذا العالم المصري الذي توفى في ظروف غامضة وأسباب ما حدث له وإبداعاته في العلم الخاص به».

محمد فراج أسرار النجوم السوشيال ميديا الفنان محمد فراج تحت السيطرة انجي علي بسنت شوقي

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