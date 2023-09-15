قبل نهاية سبتمبر.. تعرف على قائمة المسلسلات الجديدة

تشهد الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر الحالي عرض مجموعة من المسلسلات سواء على المنصات الرقمية أو شاشات التلفزيون ومن أهمها مسلسل إلهام شاهين وأحمد فهمي الفريدو.





موعد مسلسل الفريدو

ومن المفترض أن يتم عرض مسلسل الفريدو للفنانة إلهام شاهين وأحمد فهمي ابتداء من يوم 24 من شهر سبتمبر الحالي عبر شاشة أون

تفاصيل مسلسل الفريدو

مسلسل "الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، ايمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.



مسلسل نص التاني

وأيضا من مسلسل هذا الشهر مسلسل الفنان على ربيع نص التاني والذى من المفترض أن يتم طرحه عبر منصة شاهد يوم 28 سبتمبر.





تفاصيل نص التاني

مسلسل “نصي التاني” مكوّن من 10 حلقات فقط، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول شاب يُدعى «أحمد»، والذي يُجسد دوره علي ربيع، حيث يخوض مجموعة من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني.

الترويج للمسلسل

وبدأت منصة شاهد فى الترويج لأحدث أعمالها، وهو مسلسل نصي التاني من بطولة على ربيع وسلوى عثمان ومحمود البزاوي بعنوان نصى التاني.

وطرحت المنصة البوستر الدعائى الأول للمسلسل وذلك تمهيدا لعرضه خلال الفترة القليلة القادمة، وتصدر البوستر كل من على ربيع وسلوى عثمان ومحمود البزاوي ومحمد محمود.

مسلسل ريفو

ووبعد تحقيقه نجاحا كبيرا عبر منصة WATCH IT قرر الشركة المنتجة لمسلسل ريفو إعادة عرضه على شاشة CBC ابتداء من يوم 23 من شهر سبتمبر الحالي.





تفاصيل مسلسل ريفو

وتدور أحداث مسلسل ريفو حول مريم فخر حسن الدين التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها – المؤلف السينمائي الكبير الراحل حسن فخر الدين والذي يجسد دوره الفنان محسن محي الدين بأفراد فرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينات ولكنها واجهت الكثير من العراقيل لتحقيق حلمها. وتكشف مريم عقب وفاة والدها أن هناك سرًا أخفاه الأب السنوات الماضية.

وفي الجزء الثاني من ريفو وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها ليلى التي تعاني من مرض آل زهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها الى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الاسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم على معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو. يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.