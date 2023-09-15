تحذير من تناول حلاوة المولد بالألوان الصناعية.. تسبب مشاكل صحية خطيرة

قالت، الدكتورة ناهد لطفي استاذ التغذية بمعهد تكنولوجيا الغذاء، إن المولد النبوي ذكرى يحتفل بها كل المسلمين، ومن عادات المصريين الجميلة فيه اقتناء حلاوة المولد والعروسة والحصان.



وأكدت لطفي خلال لقائها ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية "دي إم سي" أن الحلوى المسموح تناولها هي التي بها المكسرات لأنها غنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية وتحتوي على بروتينات ودهون صحية، لذلك فإن نسبة المكسرات نفس نسبة السكر.

تحذير من تناول حلاوة المولد التى تحتوي على ألوان صناعية

وحذرت استاذ التغذية بمعهد تكنولوجيا الغذاء، من تناول حلوة المولد التي تحتوي على الألوان الصناعية كالملبن الملون، لأنها تحتوي على ألوان صناعية ومواد حافظة، لانه تسبب فى الأضرار بأجهزة الجسم وترفع معدل السكر فى الدم وتزيد من معدل زيادة الأنسولين بالدم بشكل سريع مما يؤثر بالسلب على الصحة.

وأكدت على جلب هذه الحلوة من مكان موثوق، والتأكد من وجود الإنتاج وتاريخ الصلاحية عليها، والتأكد أنها ليست مخزنة.

تناول قطعة واحدة فقط من حلوي المولد خلال اليوم

ولفتت إلى أن تناول قطعة واحدة فقط من حلوي المولد خلال اليوم، ويتم قياس مستوي الانسولين بالدم، ناصحة حال الزيادة في تناول الحلوى في اليوم يبدأ الفرد بممارسة رياضة المشي نصف ساعة يوميا على الأقل و كثرة شرب المياه، ناصحة بعدم الإفراط فى تناول الحلوي لانها تتسبب فى زيادة كبيرة فى الوزن وتعمل على تراكم الدهون المشبعة بالجسم