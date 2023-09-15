أليو ديانج أفضل لاعب في مباراة السوبر الإفريقي

توج أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، بجائزة لاعب المباراة في كأس السوبر الإفريقي، رغم خسارة فريقه بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد بالمملكة العربية السعودية.

خسر النادي الأهلي بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الملك فهد بالطائف.

وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الإفريقي اليوم، للمرة الأولى في تاريخه.

هدف تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري جاء في الدقيقة 40 من ضربة جزاء سددها زين الدين بلعايد بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو

تشكيل الأهلي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات- رضا سليم- محمود عبدالمنعم كهربا.



تشكيل اتحاد العاصمة :

حراسة المرمى: أسامة بينبوت

خط الدفاع: زين الدين بلعايد – أسامة شيتا – عبد الفتاح بلقاسم – براهيم بن زازا

خط الوسط: نبيل لعماري – إسلام فتوحي – توميسانج إوريبوني – سعدي راضواني.

خط الهجوم: آدم عليلات– خالد بوسليو.