انتفاضة عمالية بمصانع السيارات في أمريكا.. فيديو

رصدت قناة العربية، تقريرًا عن إضرابات جديدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الحالية، وذلك داخل مصانع السيارات الأمريكية، وهو ما قد يؤثر بدوره بشكل قوي على الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

إضرابات في مصانع السيارات في أمريكا

وجاء في تقرير العربية، أن إضرابات منتظرة منذ فترة طويلة، هذا ما قاله عمال مضربون منذ فترة طويلة في 3 من أكبر مصانع السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أضرب أكثر من 12 ألف عامل في مصانع "جنرال موتورز"، و"فورد" و"كرايسلر" المتواجدين في ولاية ديترويت.

واستكمل التقرير، أن المضربون طالبوا بزيادة الأجور نسبتها 36% والحصول على معاش تقاعدي، والمزيد من الإجازات المدفوعة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير، أن الشركات في المقابل عرضوا زيادة تتراوح ما بين 17.5% لـ 20% وهو أمر لم يقبل به العمال داخل المصانع خلال الفترة الحالية.

وعرضت القناة مشاهد حية من الإضرابات التي قام بها العمال داخل المصانع في الأيام القليلة الماضية.