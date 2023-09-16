القبض على أخطر رجل في العالم.. هذا ما فعلته عصابته

أعلن المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، أن نجل إمبراطور المخدرات الشهير خواكين "إل تشابو" جوزمان تم تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يُشتبه في أن أوفيديو جوزمان يقود عصابة المخدرات القوية في سينالوا، المكسيك، والتي تأسست بواسطة والده.

وتم اتهام أوفيديو أيضًا بإصدار أمر بقتل مغني رفض أداء حفل زفافه. تم اعتقاله في يناير، في ولاية سينالوا بشمال المكسيك، وظل رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين، وفي بيان صادر عن المدعي العام الأمريكي، قال جارلاند: "هذا الإجراء هو أحدث خطوة في جهود وزارة العدل لمهاجمة كل جانب من جوانب عمليات الكارتل".

وأشاد جارلاند بشجاعة قوات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة والمكسيك، الذين يسعون لتحقيق العدالة ويخاطرون بحياتهم في مواجهة تلك العصابات القوية.

القبض على أخطر رجل في المكسيك

وأعرب عن شكره للحكومة المكسيكية على مساعدتها في تسليم أوفيديو إلى الولايات المتحدة. ولم يتم الإعلان عن أي رد فعل فوري من السلطات المكسيكية بشأن عملية التسليم.

ويأتي ذلك بعد أيام من إطلاق سراح زوجة والد إيما كورونيل، البالغة من العمر 33 عامًا، من السجن في الولايات المتحدة بعد الحكم عليها في نوفمبر 2021 بتهم تهريب المخدرات، ويقضي زوجها عقوبة السجن مدى الحياة في سجن سوبرماكس في كولورادو لقيادته كارتل سينالوا.

أوفيديو جوزمان هو واحد من أربعة أطفال أنجبهم إل تشابو خلال علاقته مع جريسيلدا لوبيز في الثمانينيات والتسعينيات. وقُتل أكبرهم، إدجار، في تبادل لإطلاق النار بين عصابات في عام 2008.

لدى إل تشابو أيضًا أطفال آخرون من زواجه السابق ومن علاقته اللاحقة مع كورونيل، وتم القبض على جوزمان، المعروف أيضًا باسم "إل راتون" (الفأر)، خارج مدينة كولياكان بعد عملية مراقبة استمرت ستة أشهر.

قُتل تسعة وعشرون شخصًا في تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك وأحرق أعضاء عصابته الحافلات والسيارات لإغلاق الطرق المؤدية لمنع تعزيزات الشرطة من الوصول إلى المدينة.

تم نقل أوفيديو إلى مكسيكو سيتي على متن طائرة هليكوبتر خوفًا من أنه إذا تم نقله براً فإن قتلته سيحاولون مهاجمة القافلة.