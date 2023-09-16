المشاط تبحث مع رئيس هونج كونج سبل الترويج للفرص الاستثمارية بالسوق المصرية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج، خلال مشاركتها في فعاليات قمة الحزام والطريق، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من مكانة هونج كونج كأحد أكبر المراكز المالية العالمية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

كما بحثا الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق في هذا الشأن، والترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصرية والجهود التي تقوم بها الدولة على مستوى تحفيز القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والشركات العاملة في هونج كونج. للمزيد: https://moic.gov.eg/ar/news/1154