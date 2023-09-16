ربنا سترها علينا.. السيسي: لدينا 10 مليون سيارة تحتاج بنزين وسولار

أثني الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر المنعقد بمحافظة بني سويف، على المواطني، مؤكدا أن إنتاج مصر للغاز يعتبر انجاز كبيرا قائلا:" ده من فضل ربنا لو مكنش عندنا إنتاج للغاز المشكلة كانت هتبقي كبيرة".

مصر لديها 10 مليون سيارة

وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم السيارات الموجودة بمصر يصل لـ ١٠ ملايين سيارة والدولة تعدادها وصل لـ ١٠٥ ملايين نسمة كل هذا يحتاج إلى متطلبات لغطية أحتياجات السيارات فى محطات الوقود من بنزين وسولار، بالإضافة إلى أن مصر تستضيف وتستوعب على أراضيها حوالي ٩ مليون زائر.

وقال الرئيس السيسي:" احنا ربنا سترها علينا".

وشكر الرئيس السيسي المواطنين المصريين على الصبر والتحمل طالبا من الله الإعانة للجميع، مضيفا أن مصر في سياستها وتعاملها ناجحة، قائلا:" احنا مبنأذيش حد و في تعاملتنا خير وبإيجابية وعندما نواجه مشكلة يتم حلها بهدوء وصبر طولة بال"