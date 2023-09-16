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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأمراء" والسيسي.. جبر الخواطر وحفاوة الاستقبال | فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

زار الرئيس السيسي قرية الأمراء بمحافظة بني سويف، وقوبل باستقبال حافل من قبل أهالي القرية، الذين عبروا عن فرحتهم وتقديرهم لاهتمامه بهم.

وتُعد حفاوة الاستقبال التي شهدها الرئيس السيسي أحد أشكال التعبير عن ترحيب الأهالي به وتقديرهم له، وتنوعت أشكال حفاوة استقبال الأهالي بالهتافات والشعارات المعبرة عن دعمهم للرئيس السيسي.

وخلال زيارة الرئيس السيسي، إلى قرية الأمراء في بني سويف، استقبلته إحدى السيدات في بيتها، ومنح زوج السيدة الرئيس السيسي سبحة هدية وقبّلها الرئيس.

قال الرئيس السيسي إنه في كل مرة يقابل فيها الشباب المتطوعين ويرى الأشياء الجميلة التي يقومون بعملها إلا وقال إنه برغم الظروف الصعبة التي نمر بها في الوقت الحالي إلا أن لا أحد يستطيع أن يوقف مسيرة التنمية التي نقوم بها.

وأضاف "السيسي" خلال حديثه للمتطوعين وأهالي بني سويف، قائلاً هنغير شكل حياة أهالينا بيكم أنتم .. وأنا معاكم إن شاء الله".

واعتاد الرئيس االيسي جبر خواطر المصريين في لقاءته بهم، هو خلق عظيم يدل على سمو النفس وعظمة القلب والسلامة صدر ورجاحة العقل.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى بني سويف، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بالآتي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

السيسي الأمراء بني سويف حفاوة الاستقبال الرئيس السيسي

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