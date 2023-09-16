عضو أمناء الحوار الوطني: قرارات الرئيس السيسي اليوم حملت بشرى كبرى لكل المصريين

أشاد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قائلا: «الرئيس السيسي أراد أن يزف بشرى كبيرة لكل المصريين، والقرارات تعكس أن المواطن المصري رقم مهم في معادلة وفلسفة واستراتيجية الرئيس».

وأضاف «الكشيشي» خلال لقائه على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات في محافظة بني سويف عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي تحدث مع كل المصريين، وأكد لهم أنه يشعر بالمشكلات التي يعانون منها كارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها جائحة كورونا.

وتابع: «كلمة الرئيس السيسي كانت واضحة وبها حميمية وحوار أسري، إذ يتحدث الرئيس السيسي إلى أبنائه، وحمل معه حزمة من القرارات المهمة سواء المتعلقة بالحد الدنى للأجور أو العلاوة الاستثنائية أو المعاشات، فضلا عن زيادة البدل الصحفي، والإعفاءات الضريبية»، وهذا يؤكد أن الرئيس السيسي يتحرك وفق استراتيجية عنوانها المواطن، ولا يجب أن نغفل تأكيد الرئيس، على أنه لن يتأخر على تقديم ما يحتاجه المواطنين.