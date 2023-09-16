عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو أمناء الحوار الوطني: قرارات الرئيس السيسي اليوم حملت بشرى كبرى لكل المصريين

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أشاد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قائلا: «الرئيس السيسي أراد أن يزف بشرى كبيرة لكل المصريين، والقرارات تعكس أن المواطن المصري رقم مهم في معادلة وفلسفة واستراتيجية الرئيس».

 

وأضاف «الكشيشي» خلال لقائه على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات في محافظة بني سويف عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي تحدث مع كل المصريين، وأكد لهم أنه يشعر بالمشكلات التي يعانون منها كارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها جائحة كورونا.

 

وتابع: «كلمة الرئيس السيسي كانت واضحة وبها حميمية وحوار أسري، إذ يتحدث الرئيس السيسي إلى أبنائه، وحمل معه حزمة من القرارات المهمة سواء المتعلقة بالحد الدنى للأجور أو العلاوة الاستثنائية أو المعاشات، فضلا عن زيادة البدل الصحفي، والإعفاءات الضريبية»، وهذا يؤكد أن الرئيس السيسي يتحرك وفق استراتيجية عنوانها المواطن، ولا يجب أن نغفل تأكيد الرئيس، على أنه لن يتأخر على تقديم ما يحتاجه المواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

رسميا.. أول طعن على إنتخابات نادي الزمالك

لو موظف حكومي أو خاص.. اعرف مرتبك هيزيد كام.. مفاجأة من القومي للأجور

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

ترشيحاتنا

إعفاء المتعثرين من غرامات تأخير.. 80 ألف مزارع يستفيدون من مبادرة السيسي

الصحفيين: لم ولن نتهاون في مواجهة الكيانات الوهمية للنصب باسم النقابة

دخل بيتها مرتين وهتك عرضها.. المشدد 7 سنوات لـ فرارجي الجيزة

الصحفيين تشكر الداخلية لسرعة الاستجابة لبلاغات ضد أخطر المتورطين في تزوير كارنيهات النقابة

استثنائي .. 5 أرقام قياسية لـ محمد صلاح بعد مباراة ولفرهامبتون

بسبب العواصف الرعدية .. مصرع 6 سيدات ورجل في اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال .. اذهب للطبيب فورا عند ظهور هذه الأعراض| تدمر الخصوبة

نشرة المرأة والصحة| 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية

سريعة وشهية.. طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو الرائعة  

ماذا يحدث للرجال عند تناول البلح؟

فيديو

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

6 إجراءات من التعليم تخص العام الدراسي الجديد

ابتعد عن 1900 جنيه.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

حريق الجزائر .. نيران بغابات الساكت وإخلاء المنطقة من السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ