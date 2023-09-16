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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لأول مرة في تاريخه| رقم سلبي غير مسبوق لـ الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة

الأهلي
الأهلي

فشل النادي الأهلي، في الحفاظ على لقب السوبر الأفريقي بعد خسارته أمام اتحاد العاصمة بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية في السوبر الأفريقي لعام 2023.

 

خسارة تاريخية

وسجل النادي الأهلي، رقمًا سلبيًا في تاريخه بعدما خسر أول لقب سوبر أفريقي وهو حامل لكأس دوري أبطال أفريقيا. هذه الهزيمة تعد الثالثة للأهلي على مستوى كأس السوبر، حيث خسر أمام وفاق سطيف عام 2014 وأمام الزمالك عام 1993، ولكن في تلك الأوقات كان النادي الأهلي بطلاً لبطولة أبطال الكؤوس والكونفدرالية.

 

هدف الفوز

وسجل زين الدين بلعيد هدف الفوز لاتحاد العاصمة في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 42 من المباراة.

 

تاريخ أول

 بطولة السوبر الأفريقي لعام 2023 هي الأولى من نوعها في تاريخ اتحاد العاصمة الجزائري، حيث لم يسبق للفريق الجزائري التتويج ببطولة السوبر الأفريقي من قبل.

 

تألق اتحاد العاصمة

 كان اتحاد العاصمة قد انتزع لقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كأس الكونفدرالية) للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزالي.

 

التشكيلة والحكام

بدأ النادي الأهلي بالتشكيلة التالية:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

بدأ اتحاد العاصمة بالتشكيلة التالية:

 

حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

خط الدفاع: سعدي رضواني، آدم عليلات، زين الدين بلعيد، نبيل لعمارة.

خط الوسط: براهيم بن زازا، أسامة شتا، توميسانج أوريبوني، نور فتوحي.

خط الهجوم: عبد الفتاح بلقاسمي، خالد بوسيليو.

حكم المباراة: بيار جيسلان أتشو من الجابون.

 

وتعد هذه الهزيمة خيبة كبيرة للنادي الأهلي ولجماهيره، وتجعله يستعد للعودة بقوة في المباريات والبطولات القادمة. وإن فرصة العودة واستعادة اللقب مازالت قائمة وممكنة في المستقبل.

الأهلى السوبر الإفريقي اتحاد العاصمة السعودية الكونفدرالية حسين الشحات

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