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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة: 20 بؤرة مشتعلة في الجزائر بسبب حرائق الغابات

حرائق
حرائق

قالت بسمة بلبجاوي، خبيرة شئون البيئة، إن حرائق الغابات التي اندلعت في الجزائر وصلت إلى 20 بؤرة حريق، وتم التحكم فيها سريعًا بفضل سرعة الاستجابة للجهات المعنية، وتفادي ما يعرف بالحرائق الكبرى.

وأضافت بلبجاوي، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الحرائق كانت بسبب ارتفاع درجة الحرارة، منوهة بأن حجم الحرائق التي طالت غابات ولاية بجاية الجزائرية، كان كبيرًا، ولكن لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.

وأوضحت خبيرة شئون البيئة، أن هذه البؤر تمت السيطرة عليها، لافتة إلى أنه تم إخلاء المناطق الآهلة بالسكان والواقعة بالقرب من الحرائق تفاديًا لأي مخاطر.

وأشارت خبيرة شئون البيئة، إلى أن حرائق الغابات ليست بالجديدة على الجزائر، فهي حرائق طبيعية في بعض مناطق الغابات الكثيفة، لكن الذي نلاحظه هو أن حرائق الغابات تشهد ارتفاعًا كبيرًا جدًا مقارنة بالسنوات الماضية.

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