بريطانيا.. اعتقال رجل تسلق جدران قصر باكنجهام

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلًا بالقرب من قصر باكنجهام بعد أن تلقت عدة بلاغات عن شخص تسلق جدران القصر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أوضحت الشرطة أنه تم القبض على شاب يبلغ من العمر 25 عامًا بموجب قانون الشرطة والجريمة المنظمة الخطيرة بتهمة التعدي على موقع محمي.

وأوضحت أن الضباط في قصر باكنجهام استجابوا لبلاغ عن تسلق شخص الجدار ودخول الإسطبلات الملكية، مؤكدين أنه بعد التفتيش تم اعتقال الشاب في الخارج.

وأكدت أن "الرجل لم يدخل قصر باكنجهام أو حدائق القصر في أي وقت من الأوقات".

ولفتت إلى أن الرجل لا يزال محتجزًا في مركز شرطة لندن.

جدير بالذكر أن الإسطبلات الملكية الواقعة جنوب حدائق القصر تحتوي على العربة الذهبية المستخدمة في المناسبات الاحتفالية.