المغرب يكذب وزيرة الخارجية الفرنسية: زيارة ماكرون ليست مدرجة في جدول الأعمال

أفاد مصدر حكومي رسمي مغربي، بأن زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب "ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة".

كانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أعلنت في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، عن زيارة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوة من الملك محمد السادس.

وعبَّر المصدر الحكومي الرسمي ذاته، عن استغرابه لكون “كولونا” قد اتخذت "هذه المبادرة أحادية الجانب، ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي مهم".

ونفى المصدر الحكومي الرسمي، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، صحة ما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية بشأن زيارة رسمية مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى المغرب.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية أعلنت، الجمعة، في حوار مع إحدى القنوات الإخبارية، عن تحديد موعد لزيارة الرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوة من الملك محمد السادس.