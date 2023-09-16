رقم ضخم.. وزارة التعليم الليبية تكشف عن عدد المؤسسات المتضررة من الفيضان

قال وزير التعليم بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي الدكتور موسى المقريف،اليوم السبت، أن هناك 98 مؤسسة تعليمية في الشرق تضررت من الفيضانات.

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ،في وقت سابق من اليوم ، أن المجلس طلب فتح تحقيقات عاجلة في كارثة الفيضان ويجب ردع الفاسدين وتجار الأزمات.

وقال المنفي أن المجلس يحتاج من الحكومة ومؤسساتها لتقديرات حقيقة مفصلة لمخصصات المدن المنكوبة.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن الانقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليتها.

ولفت المنفي لإلى أنه لا بد من مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها، مضيفاً أن الكارثة أكبر من قدرات ليبيا البشرية والمادية وتحتاج إلى خبرات وقدرات دولية.