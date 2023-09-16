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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء أحادي وغير مسبوق.. إيران تلغي تعيين مفتشين من الوكالة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، أن إيران أبلغتها بقرارها إلغاء تعيين عدة مفتشين من الوكالة من أصحاب الخبرة.

وقالت الوكالة، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، إن المفتشين الذين ألغت إيران تعيينهم، من بين الأكثر خبرة بالوكالة، ويتمتعون بمعرفة فريدة في مجال تكنولوجيا التخصيب.

وأضافت أن إيران استبعدت فعليًا حوالي ثلث المجموعة الأساسية من مفتشي الوكالة الأكثر خبرة لديها، مؤكدة أن هذا الإجراء نفذته طهران بطريقة تؤثر مباشرة وبشدة على قدرة الوكالة على إجراء عمليات التفتيش بفاعلية.

من جهته، أدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الإجراء الأحادي الذي اتخذته إيران بشأن المفتشين، واصفًا إياه بأنه “غير متناسب وغير مسبوق”.

ودعا طهران، إلى إعادة النظر في قرارها بشأن المفتشين، والعودة إلى مسار من التعاون مع الوكالة، مؤكدًا أنه يتعارض مع آلية التعاون المطلوبة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايران أصحاب الخبرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي رافائيل جروسي

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