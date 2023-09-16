سبب عدم ذهاب رئيس النمسا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

كشفت صحيفة “كرون” النمساوية، اليوم السبت، سبب عدم تمكن الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، من السفر إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أن عدم سفره جاء بسبب مشكلات فنية في الطائرة.

وبحسب الصحيفة، تم اكتشاف أعطال فنية في الطائرة الرئاسية للخطوط الجوية النمساوية، ولم يكن من الممكن العثور على أخرى تحل محلها.

وكان من المفترض أن تسافر رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار، على نفس الطائرة.

وينعقد اجتماع رفيع المستوى، للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمدة أسبوع، من 19 إلى 26 سبتمبر، ويرأس الوفد الروسي فيه، وزير الخارجية سيرجي لافروف.