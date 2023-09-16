ديربي الغضب.. إنتر يتقدم على ميلان بهدفين في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

تقدم فريق إنتر ميلان على نظيره إي سي ميلان، بهدفين مقابل لاشيء في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

تقدم مخيتيريان بالهدف الأول في الدقيقة ٥ ثم أضاف ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة ٣٨.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: دارميان - أتشيربي - باستوني

خط الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهان أوجلو - مخيتيريان - دي ماركو

خط الهجوم: مارتينيز - تورام.

بينما جاء تشكيل إي سي ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا - ثياو - كيير - هيرنانديز.

خط الوسط: كرونيتش - تشيك - بوليسيتش - ريندرز - لياو.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

ويحتل فريق إنتر ميلان في المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق إي سي ميلان في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.